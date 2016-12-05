Edinilen bilgiye göre, Cengiz Kozak(39) yönetimindeki 45 SA 5583 plakalı otomobil ile Mustafa İlter yönetimindeki 45 SC 9750 plakalı otomobil, saat 02.00 civarında E96 karayolu Demirci yol kavşağında çarpıştı. Kaza da sürücü Kozak ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Akay(21) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, her 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.