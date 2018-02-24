Manisa’da ‘insansız kara aracı’ için ilk adım

Zafer Kalkınma Ajansı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MCBÜ TTO) iş birliğiyle hazırlanan 16,5 milyon TL bütçeli "Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi (MASTEK) Güdümlü Projesi" başlangıç ve mutabakat toplantısı MCBÜ Rektörlüğü Seminer Salonu’nda yapıldı. Toplantıda söz alan MCBÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa olarak savunma sanayisi için önemli bir adım attıklarını kaydetti. Aktaş, savunma ve uzay üssü sanayisi konusunda gelişmiş teknolojik ürünler geliştireceklerini söyledi.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz ise proje kapsamında sektörün önemli temsilcileriyle görüştüklerini ifade ederek, üretilecek olan ürünler hakkında bilgi verdiklerini kaydetti. Oğuz, bölgede Manisa merkezli sanayi kümesi oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ülkede son zamanlarda yerli ve milli savunma teknoloji ürünlerinin üretilmesi için seferberlik başlatıldığını ifade eden Oğuz, projenin bu seferliğe destek olacağını vurguladı.

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren savunma sanayisinde önemli adımların atıldığını kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, devletin güçlü olmasının birinci şartının ordu olduğunu belirtti. 2002 yılında savunma sanayisine yönelik 60 projede yerli ve milli oranının yüzde 20’lerde olduğunun altını çizen Çelebi, 2017’deki 600 projede ise bu oranın yüzde 65’lere yükseldiğine dikkat çekti.

Teknoloji satın alan değil üreten ülke haline gelinmesi gerektiğini belirten Rektör Çelebi, "Ordumuzun, savunma araç ve gereçlerimizin tamamen yerli ve milli sanayiyle sağlanması gerekir. Bu Afrin Harekatı’nda başarılı olmamızda kendi araç ve gereçlere sahip olmamızı gördük. Cumhurbaşkanımız insansız tank yapma hedefini ortaya koyuyor. Önce inanmak lazım. Önce hayal etmek lazım. Bu projemiz savunma sanayisindeki yerli ve milli çalışmalara destek olacak" dedi.

‘ASKERİ İNSANSIZ KARA ARACI’ YAPMA GİRİŞİMİ

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa ve ülke için önemli bir adımın atıldığını, adımın Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Güvençer, BMC firması yetkilisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla MCBÜ Teknokent işbirliğiyle ‘Askeri İnsansız Kara Aracı’ yapma girişimine başladıklarını ifade ettiğini söyledi. Güvençer, güzel müjdesi için BMC yetkililerine teşekkür etti. Daha sonra Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Vali Güvençer, Rektör Çelebi, Teknokent Genel Müdürü Aktaş ve Genel Sekreter Vekili Oğuz, proje protokolünü imzaladı.

Toplantı sonrası BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, insansız kara aracıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Öztürk, "İnsansız tanka gidebilmek için önce ufağını yapmanız lazım. Daha büyük yapmadan önce ufak yapıp, prototipi yapıp test etmeniz lazım. Biz de Celal Bayar Üniversitesinin elinde böyle bir imkan varsa onu değerlendirmek açısından yapmaya, ortaklaşa yapmaya talibiz. Kendileri de bunu uygun görürse zaten beraber bu işi yapar ve devam ederiz inşallah" dedi.

Tanıtım toplantısına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

PROJE

Projenin ilk etabında savunma sanayisinin baş aktörleri olan ASELSAN, TAI, ROKETSAN gibi firmalar için özellikle kilit teknoloji içeren ürünlerin geliştirilmesi sağlanacak ve bunlara alt yüklenicilik hizmeti verilecek. Proje kurgusuna göre tasarım, kilit teknoloji ve kalite-kontrol süreçleri MCBÜ TTO bünyesinde kurulacak olan Manisa Tasarım ve Birleştirme Teknolojileri Merkezinde (TABTEM) olacak, ara parçaların/malzemelerin üretilmesi ise Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak’tan kümeye dahil olacak firmalara yaptırılacak. Proje kapsamında ve Ajans tarafından yapılacak diğer destekleyici faaliyetlerle birlikte TR33 Bölgesi’nde savunma sanayisine yönelik hizmet sunabilecek firmaların tespit edilmesi ile vakum kaynak teknolojisi kullanma kabiliyetinin geliştirilmesi sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı projede iştirakçi olarak Akhisar OSB, Salihli OSB, Soma OSB ve Turgutlu OSB; Manisa TSO, Afyonkarahisar TSO, Kütahya TSO ve Uşak TSO; Manisa Kalıp ve Makina İmalatçıları Birliği (MAKİM), Turgutlu Metal Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TURMESAD) ile 5 eksen CNC firması bulunuyor. Proje kapsamında kısa vadede başta ASELSAN olmak üzere savunma sanayisi ana yüklenici firmalarına ürün ve hizmet sunabilir hale gelinecek. İlk etapta, faz dizili radar soğutma sistemleri, askeri standartlara uygun özel ısı değiştiriciler, elektronik ürün kasaları, savunma sanayi HVAC Sistemleri üretimi ve soğuk plaka (ColdPlate) tasarımı ve üretimi konularına yoğunlaşılacak.

Oluşturulacak iş modeline uygun şekilde elde edilen gelirler yine farklı kilit teknolojilerin temini için kullanılacak ve bu sayede MASTEK kümesi orta-uzun vadede daha farklı ürün ve hizmetlerle savunma sanayisi sektöründe önemli bir aktör haline gelebilecek. Savunma sektöründeki teknoloji ve know-how kazanımı diğer imalat sanayisi sektörlerine de olumlu olarak yansıyacak ve o sektörlerde kullanılan teknolojinin de gelişmesine ön ayak olacak. Bu yönüyle MASTEK projesi sadece savunma sektörü açısından değil özellikle imalat sanayisinde bölgesel rekabet gücünün de gelişmesine vesile olacak. Toplam bütçesi 16.5 milyon TL olan projeye Ajans 14 milyon 850 bin TL destek sağlayacak. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Zafer Kalkınma Ajansının yürüttüğü, Aralık ayında başlangıç ve mutabakat toplantısının yapıldığı "Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi" (MCBÜ-AKÜM) projesi kapsamındaki çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.