Edinilen bilgiye göre, Turgutlu E-96 karayolu yeni garaj kavşağında Mürsel Ö. yönetimindeki 45 ZC 5389 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan Sezai Y. 45 J 7049 plakalı otobüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servislerde bulunan 14 kişi yaralandı. Kazaya tali yoldan karayoluna kontrolsüz şekilde çıkış yapan bir kamyonun sebebiyet verdiği iddia edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Sezai Y. ile birlikte Galip Aslan, Kader Çıbukkıran, Mehmet Özman, Rukiye Aslan, Raziye Koçer, Nurdan Biçer, Saime Esmez, Uğur Küçüksakal, İsa Akçelebi, Fettah Önoğlu ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine ve Özel Egeumut Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, E-96 karayolu Salihli istikametine trafik bir süre tek yönden verilirken emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

İlker Uyar

MANİSA