Manisa'da kaçak akaryakıt operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç Savcılığı talimatıyla harekete geçen Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırkağaç İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavun tezgahında kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 5 kavun sergisi ve sergi sahiplerinin evlerine düzenlenen operasyonda toplamda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, A.Ş., A.Y., İ.E., M.A.E., M.Ö. ve M.Y. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Ekiplerin gözaltı işlemleri sırasında ekiplere tepki gösteren şüphelilerin yakınları B.B. ve Ö.Ö. de gözaltına alındı. Şirket kamyonlarının depolarına kurdukları düzenekle aldıkları akaryakıtları kavun tezgahında sattığı ileri sürülen 6 şüpheli ve ekiplere tepki gösteren 2 yakını işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, şüphelilerden A.Ş., A.E. ve İ.Y.'nin daha önce aynı suçtan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hakan Demir

