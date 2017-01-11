Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan Fazlı Ali (42) yönetimindeki 06 BL 0535 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, tarlaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Behzat Akcan

