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Manisa’da kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar tarlaya yuvarlanırken, kamyonda yüklü yem torbaları ise yola saçıldı.

Manisada kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

01 Eylül 2018 14:35

Kaza, Salihli Köprübaşı yolu Taytan Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden, Gölmarmara yönüne gitmekte olan Hikmet Ergün(56) idaresindeki 45 SF 192 plakalı yem yüklü kamyon ile Köprübaşı istikametinden, Salihli istikametine gelen Recep Çötel’in(20) kullandığı 45 AAN 338 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan her iki araçta tarlaya yuvarlanırken, kazada araç sürücüleri ile kamyonda yolcu olarak bulunan Selahattin Şirin (35) ve Kadir Yıldırım(46) yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza sonrası kamyonda bulunan torba yemler ise yola saçılırken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan, kazadaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  

Behzat Akcan
 

 

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