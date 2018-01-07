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Manisa’da katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Manisada katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

07 Ocak 2018 18:47

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gördes Kızıldam köprüsü düzlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes istikametine giden Ahmet Şengül idaresindeki 45 M 2051 plakalı araç, karşı yönden gelen Mehmet Kaya idaresindeki 45 DA 157 plakalı Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet aracıyla çarpıştı. Çarpışma sonrasında 45 M 2051 plakalı araç içerisinde bulunan Ahmet Şengül (31), kayınvalidesi Elveda Kahraman (45) ve 3 yaşındaki çocuğu Ekrem Şengül olay yerinde hayatını kaybederken, Emine Şengül (30) ve diğer araçtaki Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Recep Şener
 

 

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