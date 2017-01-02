Edinilen bilgiye göre, kaza, E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli’den Kula istikametine gitmekte olan Süleyman Çekin (55) yönetimindeki 45 V 7974 plakalı çekici ve buna bağlı kömür yüklü 45 YA 7032 plakalı römorku, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü Çekin yaralanırken, devrilen tırın römorkunda bulunan kömürler yola saçıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, devrilen tır çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Behzat Akcan