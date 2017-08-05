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Manisa’da korkunç kaza: 3 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin, iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yanarak öldü. Kazada ölenlerin isimlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Manisada korkunç kaza: 3 ölü

05 Ağustos 2017 08:40

Kaza E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan, sürücüsü ve kimliği tespit edilemeyen 45 NV 080 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı yoldaki Karayollarına ait Asfalt Serme Makinesi Finişere arkadan çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisi ile otomobil alev topuna dönerken, yanan otomobili ise ihbar üzerine olay gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri söndürdü. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan 3 kişi ise feci şekilde yanarak can verdi.
Ölen 3 kişinin kimlikleri belirlenmeye çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Behzat Akcan 

 


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