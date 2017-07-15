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Manisa'da mahalleyi ayağa kaldıran iddia

Manisa'da bir mahallede sulama kanalına çocuk düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis, kanalda yaptığı aramada bir ize rastlamadı. Ekipler, mahallede kayıp çocuk olup olmadığına yönelik anons yaparken, kayıp ihbarı gelmemesi üzerine arama çalışması sonlandırdı.

Manisada mahalleyi ayağa kaldıran iddia

15 Temmuz 2017 07:39
Manisa'da mahalleyi ayağa kaldıran iddia - Tıkla İzle

Manisa'da polis ekiplerine, bir çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı yapılmasının üzerine arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş polis ekiplerine 6 yaşlarında bir çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı yapmasının üzerine mahallede bulunan sulama kanalında arama çalışması başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

İhbarı yapan vatandaşın ifadesini alan ekipler, sulama kanalında el feneri ve uzun çubuklar yardımıyla arama yaptı. Polis ekipleri bir yandan da mahallede anons yaparak, kayıp ihbarı olup olmadığını araştırdı. AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından herhangi bir ize rastlanmadı. Polis ekipleri de yapılacak bir kayıp ihbarına kadar arama çalışmalarına son verdi.  

Adem Şahin
 

Etiketler: manisa, su kuyusu


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