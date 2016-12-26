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Manisa’da öğrenci servisi devrildi

Manisa’nın Kula ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan bir öğrenci servisi devrildi. Kazada 1 öğrenci yaralandı.

Manisada öğrenci servisi devrildi

26 Aralık 2016 13:25

Edinilen bilgiye göre, Kula’nın Sandal Mahallesi’nde seyir halinde olan Salih Aydoğdu idaresindeki 45 J 7770 plakalı öğrenci servisi, Sandal Cumhuriyet İlkokulu yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada bir öğrenci yaralanırken, 16 öğrenci yara almadan kurtuldu. Yaralı öğrenci Ü.K. olay yerine ulaşan ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer öğrenciler de kontrol amaçlı Kula Devlet Hastanesine getirildi. Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan yaralı öğrenciyi hastanede ziyaret ederek hastane yetkililerinden bilgi aldı. Yaralı öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Hasan Yiğen

Etiketler: manisa, öğrenci servisi


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