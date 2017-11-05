Diğer
Kategoriler

Manisa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisada otomobil takla attı: 4 yaralı

05 Kasım 2017 18:35

Edinilen bilgiye göre kaza, E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 35 AT 9922 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan otobüsü geçmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak, şerit değiştirip takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ummuhan K. (49), Şerife S. (44) ve Ömer K. (27) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Behzat Akcan
 

Etiketler: kaza, manisa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç