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Manisa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Manisada otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

02 Aralık 2016 16:19

Kaza, İzmir-Ankara D 300 karayolunun 49. kilometresinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Rıdvan Köse yönetimindeki 34 HB 978 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralı sürücüyü Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Yiğen


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