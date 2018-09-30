Manisa'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Sindel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Köprübaşı yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Mücahit Temel (33) yönetimindeki 45 ABA 270 plakalı otomobil, Sindel Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak Fadime Evder (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mücahit Temel ile Mesut Evder (56) ve Canan Temel (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Behzat Akcan

