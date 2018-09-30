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Manisa'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak devrildi, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Sindel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Köprübaşı yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Mücahit Temel (33) yönetimindeki 45 ABA 270 plakalı otomobil, Sindel Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak Fadime Evder (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mücahit Temel ile Mesut Evder (56) ve Canan Temel (31) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Behzat Akcan
 

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