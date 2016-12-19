Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkez ve ilçelerinde PKK terör örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP Şehzadeler, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara ve Sarıgöl ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişi sorguları yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.