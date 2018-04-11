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Manisa'da polislere meşaleli kutlama

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislerin uygulama yaptığı sırada meşalelerle ziyaret ederek polislere baklava ikram etti.

Manisada polislere meşaleli kutlama

11 Nisan 2018 01:13

AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları üyeleri Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sarıgöl'de polislere sürpriz kutlama yaptı. Girne Caddesi üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yapan polisleri meşaleler yakarak ziyaret eden gençler, polislere baklava ikram etti. Kutlama sonrası konuşan AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, "Bizlerin huzur ve güveni için gece ve gündüz çalışmakta olan polis arkadaşlarımızı sıradan bir kutlama yerine ilginç ve aniden kutlama yapmak istedik. Bu nedenle tüm polislerimizin günlerini kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.  

 

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