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Manisa’da PTT şubesine maskeli soygun

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Karaköy PTT Şubesine giren kar maskeli bir hırsız, gişe görevlilerini silahla tehdit edip kasadaki yaklaşık 8 bin TL’yi alarak kaçtı.

Manisada PTT şubesine maskeli soygun

19 Şubat 2018 14:19
Manisa’da PTT şubesine maskeli soygun - Tıkla İzle

 Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki Karaköy PTT Şubesi’nde saat 12.10 sıralarında meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir şahıs elinde silahla, vatandaş yoğunluğunun az olduğu saatte Karaköy PTT Şubesi’ne girdi. Kar maskeli şahıs elindeki silahını şubede çalışan biri kadın biri erkek olmak üzere iki gişe personeline doğrultarak kasadaki parayı istedi. Korkuya kapılan personel kasadaki yaklaşık 8 bin TL’yi bir poşet içerisinde kar maskeli şahsa verdi. Parayı alan maskeli hırsız hızla PTT şubesinden çıkarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından deliller tek tek toplanırken, şubenin güvenlik kameraları da polis tarafından incelemeye alındı. Polis kaçan zanlının bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı. Öte yandan emekli aylıklarını çekmek için şubeye gelen vatandaşlar da kapıdan geri döndü. 

Önder Aydın - Sadık Cangel
 

 

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