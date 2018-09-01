Manisa’da puanlar paylaşıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Akhisarspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza alanı içinde Güray Vural’ın şutunda top kalecide kaldı.

10. dakikada Ziya Erdal’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kone’nin kafa vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

22. dakikada sol kanattan Rybalka’nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

31. dakikada Robinho’nun kendi yarı sahasından aldığı topla hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Robinho’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi bekletmeden topu müsait durumdaki kale alanı önündeki Kone’ye aktardı. Kone’nin kontrol edemediği meşin yuvarlağı, Mustafa Yumlu’nun yerinde müdahalesiyle Akhisarsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

36. dakikada Kone’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Robinho’nun aşırtmak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

46. dakikada Ziya’nın sol kanattan ortasında ceza alanı içindeki Kone’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada sağ kanattan Güray Vural’ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu’nun kafayla aktardığı top müsait durumdaki Manu’nun kafasına çarpıp üstten auta çıktı.

58. dakikada Josue’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki Mustafa Yumlu’nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

64. dakikada Onurcan Güler’in uzun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Güray Vural’ın sert şutunda kaleci Ali Şaşal’dan dönen topla buluşan Manu’nun şutunu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

66. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue’nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

74. dakikada Robinho’nun pasıyla hareketlenen Douglas bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden attığı sert şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

82. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Güray Vural’ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Regattin’in vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

86. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan yaptığı ortada Onur Ayık’ın kaleye göndermek istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

90. dakikada Bilal Kısa’nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Regattin’in ceza alanı dışından attığı şutta top direğe çarpıp auta gitti.

KÜNYE

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Samet Çiçek xx, İbrahim Bozbey xx

Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Mustafa Yumlu x, Caner Osmanpaşa xx, Kadir Keleş xx, Aykut Çeviker x (Onurcan Güler dk. 63 xx), Eray Ataseven xx, Güray Vural xx, Abdoul Sissoko xx (Bilal Kısa dk. 80 ?), Josue xx (Onur Ayık dk. 80 x), Elvis Manu xx, Adrien Regattin xxx

Yedekler: Milan Lukac, Bora Körk, Serginho, Daniel Larsson

Teknik Direktör: Safet Susic

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Carl Medjani xx, Douglas x, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Sergiy Rybalka xx (Mattias Bjarsmyr dk. 90+1 ?), Hakan Arslan xx, Emre Kılınç x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 57 xx), Arouna Kone xxx (Paul Papp dk. 88 ?), Robinho xx

Yedekler: Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Aydın Karabulut, İlker Sayan, Cyriac

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Arouna Kone (dk. 46) (Demir Grup Sivasspor), Adrien Regattin (dk. 82) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Uğur Çiftçi, Paul Papp (Demir Grup Sivasspor), Onurcan Güler (Akhisarspor)