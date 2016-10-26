Edinilen bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Kula ilçesi uygulama noktasında İ.Ş. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada arca yapılan özel bölmelerde zulalara yerleştirilmiş 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan minübüs sürücüsü İ.Ş ile yanında bulunan F.E, B.D çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak polis ekipleri tarafından Kula Cezaevine gönderildi.

Hasan Yiğen

