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Manisa'da sigara kaçakçıları tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir minibüse zulalanmış 18 bin paket kaçak sigarayla yakalanan ve gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisada sigara kaçakçıları tutuklandı

26 Ekim 2016 19:24

Edinilen bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Kula ilçesi uygulama noktasında İ.Ş. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada arca yapılan özel bölmelerde zulalara yerleştirilmiş 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan minübüs sürücüsü İ.Ş ile yanında bulunan F.E, B.D çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak polis ekipleri tarafından Kula Cezaevine gönderildi. 

Hasan Yiğen
 

Etiketler: kaçak sigara, manisa


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