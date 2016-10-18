Olay saat 21 00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.A, (58) isimli bayan evine girmek istediği sırada İ.G, isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. İ.G, silahla A.A,’yı yaraladıktan sonra olay yerinden lüks otomobiliyle kaçtı. Çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri yaralı A.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına aldı. Polis ekipleri bölgeye yakın bir yerde otomobili terk edilmiş şekilde buldu.

Öte yandan Polis ekipleri İ.G,‘yi arama yakalama çalışması başlattı.

Adem Şahin