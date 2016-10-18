Diğer
Kategoriler

Manisa’da Silahlı Yaralama

Manisa’da bir bayan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Manisada Silahlı Yaralama

18 Ekim 2016 00:43

Olay saat 21 00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.A, (58) isimli bayan evine girmek istediği sırada İ.G, isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. İ.G, silahla A.A,’yı yaraladıktan sonra olay yerinden lüks otomobiliyle kaçtı. Çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri yaralı A.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına aldı. Polis ekipleri bölgeye yakın bir yerde otomobili terk edilmiş şekilde buldu.
Öte yandan Polis ekipleri İ.G,‘yi arama yakalama çalışması başlattı. 

Adem Şahin

Etiketler: manisa, silahlı yaralama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!