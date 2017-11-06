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Manisa'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti.

Manisada soba zehirlenmesi: 2 ölü

06 Kasım 2017 13:52

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kalbinden rahatsız olan ve kalbine stent takılan Hamide Yaşar (76) kendisine refakat eden oğlu Ali Yaşar (56), kendilerini sabah saatlerinde ziyaret eden yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hamide Yaşar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Durumu ağır olan Ali Yaşar ise Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ali Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Hamide Yaşar ve oğlu Ali Yaşar'ın gece saatlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Soner Vatansever

Etiketler: manisa, soba zehirlenmesi

 

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