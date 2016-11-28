Olay, Yunusemre ilçesi Kuyualan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan annesi Şadiye Üstün'ün (70) evine gelen kızı, kapının açılmaması üzerine durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açması için çilingir çağırdı. Çilingir marifeti ile eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Şadiye Üstün'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının kızları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Üstün'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşi de 10 ay önce DSİ kanalında ölü bulunmuştu

Evinde ölü bulunan Şadiye Üstün'ün Alzhimer hastası olan eşi Faik Üstün'ün de 4 Şubat 2016'da DSİ kanalında ölü bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adem Şahin