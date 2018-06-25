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Manisa’da terör operasyonları: 13 tutuklama

Manisa’da mayıs ayında jandarma ve emniyet tarafından gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 125 kişinin gözaltına alındığı ve 13 kişinin tutuklandığı açıklandı. 95 kişinin serbest bırakıldığı operasyonlarda 17 zanlının sorgu işlemlerinin devam ettiği ve 10 şahsın ise firari olarak arandığı bildirildi.

Manisada terör operasyonları: 13 tutuklama

25 Haziran 2018 16:42

Manisa Valiliği tarafından yayınlanan aylık raporda il genelinde mayıs ayında jandarma ve emniyet tarafından yapılan terör örgütlerine yönelik operasyonların istatistiki bilgileri paylaşıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde mayıs ayında 11 terör operasyonu gerçekleştirildiği öğrenildi. Jandarma tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 11 ayrı operasyonda 17 kişi yakalanırken gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı 14 kişinin ise serbest bırakıldığı açıklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında terör örgütlerine yönelik yapılan toplam 41 operasyonda 108 kişinin gözaltına alındığı, 10 kişinin tutuklandığı, 81 kişinin serbest bırakıldığı, 17 zanlının ise işlemlerini devam ettiği açıklanırken 10 şahsın ise firari olarak arandığı bildirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan 38 operasyonda 104 kişi gözaltına alınırken 10 şahsın ise firari olarak arandığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 9 kişi tutuklanırken 78 kişinin serbest bırakıldığı 17 zanlının ise işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik mayıs ayı içerinde il merkezi ve ilçelerde yapılan 3 operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin tutuklandığı 3 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.  

Etiketler: manisa, terör operasyonu

 

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