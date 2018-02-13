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Manisa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’da otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Manisada trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

13 Şubat 2018 01:24

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-İstanbul Karayolu Manisa’nın Saruhanlı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan İ.C. (48) idaresindeki 16 DC 700 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden plakasız ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen motosiklete arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet bariyerlere çarparken, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan O.A. (24) yola savruldu. Kazada üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında oturan O.A. ağır yaralı olarak bölgeye sevk edilen ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Önder Aydın - Adem Şahin

 

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