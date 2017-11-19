Diğer
Kategoriler

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı| Manisa haberleri

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisada trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı| Manisa haberleri

19 Kasım 2017 13:44

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeni Garaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar’dan Balıkesir istikametine gitmekte olan Mehmet Ş. yönetimindeki 45 HB 2545 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Kahraman Fatih E. yönetimindeki 45 YA 5070 plakalı otomobil ile kafa kafa çarpıştı. Kazada sürücü Kahraman Fatih E. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Mehmet Ş. ve Şahin K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahraman Fatih E.'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devem ediyor. 

Barış Gezici

Etiketler: kaza, manisa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç