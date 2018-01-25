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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü...

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Manisada trafik kazası: 1 ölü...

25 Ocak 2018 10:14

Kaza, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl yönünden Alaşehir'e giden İbrahim İlker Akgün (28) idaresindeki 35 GA 6976 plakalı otomobil, Sarıgöl çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Buldan-Alaşehir karayolunda bir süre tek şeritli olarak trafik akışı sağlandı. Kazada ağır yaralanan İbrahim İlker Akgün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrasında Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akgün kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Vehbi Sarıhan

Etiketler: kaza, manisa

 

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