Manisa’da trafik kazası: 1 ölü...

Kaza, dün Selendi-Demirci yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden Selendi istikametine giden Mustafa Ayaz (24) yönetimindeki 38 SL 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle başına darbe alan Ayaz araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsü Mustafa Ayaz’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ayaz’ın cesedi incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Çakır