Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Manisa’da trafik kazası: 1 ölü...

Manisa’nın Selendi ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisada trafik kazası: 1 ölü...

27 Ağustos 2018 19:49

Kaza, dün Selendi-Demirci yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden Selendi istikametine giden Mustafa Ayaz (24) yönetimindeki 38 SL 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle başına darbe alan Ayaz araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsü Mustafa Ayaz’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ayaz’ın cesedi incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Adem Çakır 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç