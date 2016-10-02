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Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi’nde bir aracın kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

Manisada trafik kazası: 2 yaralı

02 Ekim 2016 12:11

Olay saat 10 buçuk sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Horozköy mahalle meydanı istikametinden gelen Osman K. idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Erdal E. idaresindeki 45 HB 5073 plakalı kamyonetin sol yan kısmından çarptı. İki sürücünün de hafif yaralandığı kazanın ardından sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Aykut Yeniçağ

Etiketler: manisa, trafik kazası


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