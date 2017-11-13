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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı |Manisa haberleri

Manisa’nın Selendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisada trafik kazası: 3 yaralı |Manisa haberleri

13 Kasım 2017 19:20

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Selendi'ye bağlı Yeşil Mahalle yol ayrımında meydana geldi. Demirci ilçesinden Turgutlu'ya gitmek üzere yola çıkan Murat B. (29) idaresindeki 45 RV 383 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle mevkiinde İbrahim K.'nın (81) kullandığı 45 RN 913 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İbrahim K. ve arkasında bulunan eşi Dudu K. (72) ile otomobilde bulunan Umuş B. (50) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Selendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Adem Çakır
 

Etiketler: kaza, manisa

 

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