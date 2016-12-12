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Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisada trafik kazası: 4 yaralı

12 Aralık 2016 16:54

Kaza, saat 16.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kuzu yönetiminde olan 45 KZ 643 plakalı otomobil ile Yahya Gündüz yönetimindeki 35 SD 251 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yahya Gündüz yönetimindeki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Adem Şahin

Etiketler: manisa, trafik kazası


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