Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı!

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Hasan Türek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ayakkabıcılar Sitesi istikametinden MOSB yönüne seyir halinde olan Yaşar K. idaresindeki 45 M 3091 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hüsnü U. idaresindeki 45 J 0900 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kazada, servis sürücüsü ile birlikte minibüste bulunan 5 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Otomobilinde sıkışan Yaşar K. itfaiye yardımıyla aracından çıkartılırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Şahin

