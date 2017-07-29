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Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı |Manisa haberleri

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisada trafik kazası: 7 yaralı |Manisa haberleri

29 Temmuz 2017 23:50

Kaza saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selendi istikametine seyir halindeki Hikmet Ç. (61) idaresindeki 45 U 6690 plakalı araç, aynı yönde seyir halindeki İbrahim K. (45) idaresindeki 45 U 0219 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hikmet Ç. ile araçta bulunan oğlu Alper Servet Ç. (35) ve eşi Fadime Ç. (61) ile traktörün römorkunda bulunan S.K. (7), F.K. (16) ve E.K. (13) yaralandı. 

Kaza anında araçta sıkışan Alper Ç., itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralılar Selendi Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Alper Servet Ç. Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Adem Çakır
 

Etiketler: kaza, manisa


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