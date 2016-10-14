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Manisa’da tutuklu memur sayısı 380 oldu

Manisa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan 568 kamu görevlisinden 380’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 55 kişinin serbest kaldığı, 233 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı soruşturma kapsamında 81 kamu görevlisinin gözaltındaki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Manisada tutuklu memur sayısı 380 oldu

14 Ekim 2016 16:19

Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da bin 446 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 83 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan bin 43 kamu personeli de açığa alındı. 380 kamu personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Manisa’da, 81 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkarılan 233 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 55’inin de serbest kaldığı öğrenilirken, 8 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 36 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 84 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenilirken 6 memurun da emekliye ayrıldığı açıklandı.

FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakılan 53 kamu görevlisinin görevlerine iade edildiği bildirilen açıklamada, 2 bin 20 kamu görevlisi ve yakının da pasaportlarının iptal edildiği kaydedildi.

Sadık Cangel

Etiketler: fetö, manisa


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