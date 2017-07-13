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Manisa'da ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesine ait kırmızı otobüslerin 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’dan 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Manisada ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz olacak

13 Temmuz 2017 16:44

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu taşıma hizmetinin Manisa Büyükşehir Belediyesine ait kırmızı otobüslerde ücretsiz olacağını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 1. yıldönümü dolayısıyla ilimiz genelinde hizmet veren Büyükşehir Belediyemize ait kırmızı toplu taşıma araçlarımız 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’dan başlayarak, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar ücretsiz olarak hizmet verecektir. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurulur” denildi. 

Etiketler: manisa, ulaşım


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