Manisa'da üretildi bütün dünya peşinde



MANİSA (İHA) -

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tekno Kent seri üretime geçecek ilk prototipini üretti. Tekno Kent bünyesinde ARGE çalışmalarını yürüten Mars Dyn Tech firması tarafından düşük voltajla jeneratöre ihtiyaç duymadan çalışan kaynak makinesi üretildi. Yeni bir teknoloji olmamasına rağmen dünyada böyle bir çalışmanın yapılmadığı kaynak makinesi iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek tasarlandı. Kaynak makinesiyle birlikte -50 derece ile +50 derece sıcaklıkta, 1500 volta dayanıklı otomatik kaynak pensesi de geliştirildi. Kaynak makinesi düşük voltaj girişli olduğu için su altında da kullanıma uygun olarak tasarlandı. Makinenin ayrıca savunma sanayinde zorlu arazi şartlarında askerlerin kırılan bozulan teçhizatlarının da rahatlıkla yerinde onarılması da hedefleniyor.

Kaynak makinesinin tanıtım töreni ise Tekno Kentte gerçekleştirildi. Tanıtım töreninde konuşan Tekno Kent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, "Teknoloji geliştirme bölgesinin normal görevleri dışında bizim strateji olarak benimsediğimiz hususlardan birisi. Özellikle buradaki araştırma-geliştirme ve tasarım projeleri sonucunda seri üretime geçecek ürünlerin ortaya çıkmasıdır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin bu tür ürünleri önümüzdeki aylarda ve yıllarda yaygın olarak ülke ekonomisine Manisa'ya kazandırılacaktır. Buradaki temel özelliğimiz seri üretimle sonuçlanacak ürünlerin ortaya çıkması konusundaki stratejimizin bölgemize ve Manisa'mıza birinci derecede katkısı direk ve endirek olarak istihdam oluşturmasıdır. Dolayısıyla bu çerçevede de ilk ürünümüzü sunmuş oluyoruz. Bu bizim gurur duyduğumuz ilk seri üretime tabi prototipi tamamlanmış ürünümüzdür. Manisa Teknoloji Geliştirme Bölgesi açısından bu üründe bir ilktir" dedi.

Zaman kaybını önleyecek

Geliştirilen kaynak makinesiyle teknik detayları anlatan Mars Dyn Tech firması kurucu ortağı Tamer Balkan, "Kaynak makinelerinin 12 ile 24 voltla çalışan tipi. Sahada, arazide, tarım sektöründe, askeri alanda, kamyonculuk ve tır sektöründe kırılan bozulan her hangi bir parça tamiri için şehre götürülmesi en az 1 günlük bir kayıptır. Bu tip bir ürün ekstra enerji kaynağına gerek kalmadan, sadece ağır iş makinelerinin, normal tarım makinelerinin sadece kendi akülerinden faydalanılarak kaynak akımını üretmektedir. Aküye bağladığınız takdirde motor rölantideyse motor çalıştığı sürece kaynak akımı alabiliyorsunuz. Bunun için geliştirilmiş çarpılmayı, yanmayı engelleyici özel silikon gövdeli bir torc da meydana çıkmıştır. İkisi bir arada bir üründür" dedi.

"İş güvenliği yasalarına uygun olarak üretildi"

Kaynak makinesinin insan sağlığına uygun ve iş güvenliği yasaları gözetilerek üretildiğini belirten Balkan, "Bu ürün ortaya çıktıktan sonra normal piyasada da bir talebinin olduğu gözlendi. Bunun da ticari olarak şu anda yurt dışı bağlantıları ve pazarlaması hazırlandı. Torcun ve makinenin ana özelliği iş güvenliği yasalarına uygun olarak üretilmiş olmasıdır. Kesinlikle bir çarpılma ve enerji kaçağı bulunmamaktadır. Açık devre gerilimi normalde 50 voltun altındadır. Bu da insan sağlığı için yeterli bir seviyededir" diye konuştu.

Balkan ayrıca makinenin 8 yıllık bir Ar-Ge sonucu ortaya çıktığını belirterek "Bu yaklaşık 8 senelik bir Ar-Ge sonucunda, buraya geldikten sonra da birikmiş Ar-Ge buranın olanaklarıyla 3 ay içerisinde hayata geçti" dedi.

Askeri kullanımlar için uygun olarak üretildi

Makinenin özellikle savunma sanayisinde kullanılmasıyla askeri anlamda pratiklik kazandıracağını kaydeden Balkan, "Kaynak makineleri kullanmak için ekstra bir jeneratör kullanmayı gerektiriyordu. Bu onu ortadan kaldırıyor. Hafif, toplam 9 kilogram ağırlığında. Her yere taşınabiliyor. Akünün olduğu her yerde suyun içinde dahil kaynak yapabiliyorsunuz. Çünkü aküden aldığı için herhangi bir elektrik çarpması gibi problemi yok. Savunma araçlarında da biliyorsunuz savaş sırasında ve ya intikal sırasında bozulabilecek kırılabilecek parçalar o birliği ve ya en azından 10 kişiyi geride bırakmak durumunda kalıyor. Ya da araç yedeği getirilmesi durumunda kalınıyor. Yol dar ise çok kısa sürede yolun açılmaması bir handikap. Bu makine sayesinde kırılan parça onarılarak yoldan çekilmesi ya da yürür hale getirilmesi açısından bir artı özellik" ifadelerini kullandı.

Makineyle ilgili olarak İspanya, Almanya, İtalya, İran, Fransa ve İngiltere olmak üzere 6 ülkede dağıtımı üstlenecek firmalarla ön anlaşmalarının yapıldığını dile getiren Balkan, "Umduğumuzdan fazlasını yurt dışından gördük. Şu anda makine için 6 yurtdışı ülkesiyle ön anlaşma yapıldı. Bu torc için de bütün dünya ilgileniyor. Alman merkezli Binzel firması yaklaşık 16 ülkeyle dağıtımını üstlenmek üzere. Onların da ön anlaşmalarını yapacağız. Aralık ayında seri üretime geçiliyor. Esasında bir teknoloji. Fakat önem verilmemiş bu dala. Diğer firmaların önem vermediği bir kısımda buluş gerçekleştirdik" diye konuştu.

Tarım sektöründe kullanılacak daha küçük boyutlarda bir modelinin de üretileceğini belirten Balkan, "Bu askeri tip en üst seviyede çıkarttığımız bir modelimizin boyutları. Bunun yarı boyutlarında sadece tarım sektörü için çıkartacağız. Onun da sunumu Antalya'da aralık ayında yapılacak tarım fuarında tanıtacağız" dedi.

Makinenin Aralık ayında seri üretime geçirilmesi bekleniyor.

Aykut Yeniçağ