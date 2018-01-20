Manisa’da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi tutuklandı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gördes Cumhuriyet Savcılığının 2017/495 soruşturma sayılı dosyası kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen projeli çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 2 bin 973 gram esrar, 963 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 2 adet ruhsatsız 7,65 mm. çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş 8 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Şahısların uyuşturucu sattığına yönelik delillendirmeler sonucunda; 15 Ocak 2018 günü Manisa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Akhisar, Gördes, Soma, Kırkağaç ilçeleri ve İzmir ilinde toplam 15 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda (13) şahıs yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 16,8 gram esrar, 58 adet sentetik uyuşturucu hap (Ectasy), 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet 7,65 mm. çapında mermi, 6 adet 9 mm. çapında mermi, 10 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet 7,65 mm, çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

S.P, C.Ö, M.T, M.T, İ.C, H.G, T.K, A.Y, G.A, A.F, S.Ş, İ,E ve E.C isimli şüpheliler sorgu sonrası 19 Ocak 2018 günü çıkartıldıkları mahkemece şüphelilerden S.P, M.T, M.T, İ.E,A.F, E.C, İ.İ,G.A, H.G, 9 kişi tutuklandı. Şüpheliler S.S, T.K ve A.Y, adli kontrol şartıyla, şüpheli C.Ö, mahkemece serbest bırakılırken, dosya kapsamında daha öncede tutuklanan 8 kişi ile birlikte toplam tutuklanan kişi sayısı 17 kişi olduğu bildirildi.

Akhisar halkının huzur ve güveni için uyuşturucu ile mücadelede kararlı bir şekilde çalışmaların devam edeceği vurgusu yapıldı.



Barış Gezici

