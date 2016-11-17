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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 aylık çalışma neticesinde Güneydoğu'dan getirilen uyuşturucuları Manisa'nın Kula ilçesinde sattığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Manisada uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

17 Kasım 2016 15:32

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Ekipler Güneydoğu’nun çeşitli illerinden uyuşturucu getirip Manisa'nın Kula ilçesinde sokaklarda gençlere sattığı iddia edilen 4 kişiyi 2 aylık takibe aldı. Takip sonrasında sabahın erken saatlerinde 4 mahallede düzenlenen eş zamanlı operasyonda sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen E.G., H.A., C.A ile M.C. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, evlerinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet 7.65 tabanca, 139 adet mermi, bir av tüfeği, 36 gram esrar maddesi, 105 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 fişek tabir edilen bonzai ele geçirildi. 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından uyuşturucu madde satmak, bulundurmak ve temin etmek suçundan tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilecek.

Hasan Yiğen
MANİSA 

Etiketler: manisa il emniyet müdürlüğü


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