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Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube ekipleri tarafından eski Manisa Şehirler Arası Otogarı’nın bulunduğu metruk arsada düzenlenen operasyonda bonzai adlı sentetik uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Manisada uyuşturucu operasyonu

13 Aralık 2016 07:33

Manisa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendirerek Manisa’nın Şehzadeler İlçesindeki kullanılmayan eski otogar arazisine uyuşturucu operasyonu yaptı. Narkotik Şube ekipleri, K9 köpekleri ile yaptıkları operasyonda bonzai kullanan 3 kişiye suçüstü yaparak kullanıma hazır şekilde bonzai diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanan E.I (20) İ.D (18) Y.K (25) isimli şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Etiketler: Manisa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonu


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