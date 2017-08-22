Manisa'da üzerine yıldırım düşen çiftçi öldü

Olay dün öğle saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzüm hasadı yapan 36 yaşındaki Bayram Altıntaş'ın hasat sırasında telefonu çaldı. Cebinden telefonu çıkaran Altıntaş'a tam o esnada yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu bir anda yere yığılan Altıntaş'ı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler burada yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Barış Gezici