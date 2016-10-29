Salihli’nin Keli Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Gürcan Köse, Kurşunlu Deresi Kocaazmak mevkiinde yerde yatan hareketsiz bir hayvan görünce durumu Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, yerde hareketsiz vaziyette yatan hayvanın su samuru olduğunu ve hayvanın boynundan yaralı olduğunu söyledi.

Yaralı su samurunun Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildikten sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4’üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan su samurunun Manisa’nın Salihli ilçesine ise nasıl ve nerden geldiği ise merak konusu oldu.

