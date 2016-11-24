Kaza, saat 16.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Köprülü kavşağı istikametinden eski garaj yönüne doğru gitmekte olan Cüneyt Ö. yönetimindeki 45 FC 424 plakalı otomobile, kavşakta Mesut A. idaresindeki 45 J 0560 plakalı minibüs arkadan çarptı. Bu sırada kazayı fark edemeyen Recep A. yönetimindeki 35 HC 8012 plakalı kamyonet ile Taner G. idaresindeki 45 M 3120 plakalı kapalı kasa kamyonet de kavşakta birbirleriyle çarpıştı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adem Şahin