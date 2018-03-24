Manisa'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-İstanbul karayolu Saruhanlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Mütevelli Mahallesi istikametine gitmekte olan İbrahim Etem K. yönetimindeki 45 S 7866 plakalı kamyonet ile Akhisar istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan Cumalı Y. idaresindeki 06 AEY 120 plakalı otomobil Saruhanlı Kavşağında çarpıştı. Bu sırada seyir halinde olan Talha Y. yönetimindeki 45 YP 003 plakalı otomobil de kavşakta kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Saruhanlı ve Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Şahin