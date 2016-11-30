Maçın ardından basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sözlerine dün yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı. Kafkas, “Çok zevkli ve heyecanlı bir maç oldu. İnsanların antrenörlük hayatında heyecanlandıran oyuncular olur. Bizim için de Hasan Ali çok önemli ve işlenmemiş bir taş. Onu hem Türk futboluna, hem kulübümüze hem de milli takıma kazandırmak istiyoruz. Onun ortaya koyacağı performans maçtan çok daha önemliydi. 2-3 tane daha genç oyuncu oynattık. Oyuncularımın performansından memnunum. Oyun çok gitti-geldi oldu. Bizim çok pozisyon hatalarımız oldu. Bunu da normal karşılıyorum. Altyapıdan gelen oyuncuların maalesef pozisyon bilgileri konusunda ciddi sıkıntıları var. Bizim için en büyük kazanç Hasan Ali’dir. Çok büyük bir oyuncu olacağına inanıyorum. Disiplinli ve iyi çalıştığı sürece daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

Bursaspor cephesi

Grupta ilk maçlarını oynadıklarını kaydeden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Buradaki amacımız hem kupadaki hedefimize gitmek hem de takım içinde rotasyonu yapmaktı. Maç eksiği olan arkadaşlarımızı değerlendirmek, kullanmak onlarla beraber ciddi bir sınav vermeyi amaçladık. İyi de başladı maç. Gol ve golleri bulduk ama basit hatalardan yediğimiz goller de vardı. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarda ve kupada hedefimize adım adım gideceğiz. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var ona hazırlanacağız“ dedi.

Başsağlığı diledi

Dün yaşanan acı olaylara değinen Hamzaoğlu, “Bu arada dün kötü bir gün yaşadık. Her yerden kötü haberler geldi. Chapecoense takımının başı sağ olsun. Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin. Kweuke’nin durumuna çok üzüldük. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Adana’daki olay çok daha acı. Oradaki yavrularımıza Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum. Erdal Tosun’u kaybettik. Onun da yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Böyle üst üste geldi mi geliyor ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Her şey akıp gidiyor” şeklinde konuştu.

Oyuncuların performansıyla ilgili soruya yanıt veren Hamzaoğlu, “Bazı oyuncularımın performansından bende memnun değilim. Bu bizim çözmemiz gereken bir sorun, bu da çözülecektir. Başka çaresi yok” dedi.

"Gençler hata yapacaktır"

Ertuğrul’un yaptırdığı 2 penaltıya rağmen oyuna devam ettirilmesiyle ilgili soruya da Hamzoğlu, “Aslında çıkaracaktım onu oyundan ama onun bu dersi çabuk almasını istedim. Kendisiyle görüştüm. İlk yarıyı unutması gerektiğini ve şanslı olduğunu söyledim. Gençler hata yapacaktır önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır” yanıtını verdi.

Kadroda rotasyona gidilip gidilmeyeceğiyle ilgili soruya da cevap veren Hamzaoğlu, “Daha önümüzde 7 maçımız var. Kupa maçlarıyla beraber. Bu maçların hepsi bizim için önemli ve ölçü olacaktır. Kafamızda bir şeyler şekillendi. Gerekirse gerekli hamleleri yapacağız” dedi.

Hamzaoğlu son olarak, Necid’in sahada artık daha fazla göreceklerini belirtirken, Sane’nin performansını iyi bulmadığını söyledi.

Aykut Yeniçağ - Mesut Alan - Önder Aydın