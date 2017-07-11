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Manisa’daki cinnetin ateşi Bursa’ya düştü

Manisa’da Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda cinnet geçiren bir erin uyurken şehit ettiği 3 askerden biri olan Mümin Pınardağ’ın Bursa’daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Manisadaki cinnetin ateşi Bursaya düştü

11 Temmuz 2017 11:37

Edinilen bilgiye göre, saat 03.20 sıralarında Kula İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen olayda Nedim Abeş isimli asker, gece nöbet esnasında koğuşa gelerek elindeki MP5 makineli tabanca ile arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Abeş’in ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla 3 asker şehit olurken, 3 er de yaralandı. Koğuşu taradıktan sonra nizamiye bölgesine gelen Abeş, aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti. Olayın ardından yapılan incelemede, Bursalı jandarma er Mümin Pınardağ’ın da koğuşta uyuduğu sırada şehit olduğu öğrenildi.
Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla tatil beldesinde bulunan Pınardağ ailesinin fertleri, acı haberin ardından Osmangazi'nin Demirtaş Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Adnan ve Sema Pınardağ çiftinin 3 çocuğundan biri olan Mümin Pınardağ’ın 97/1 tertip asker olduğu, 2 ay önce geldiği Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda şoförlük yaptığı ve askerliğinin bitmesine 6,5 ayının kaldığı öğrenildi. Şehit askerin evine arkadaşları tarafından Türk bayrağı asılırken, Çalı Mahallesi'nde torna dükkanı bulunan acılı baba Adnan ile kız kardeşi Melis Pınardağ, birbirine sarılarak güçlükle ayakta durabildi. Sakinleştirici iğne yapılan anne Sema Pınardağ için evin önünde 112 ekibi hazır bekletildi.

Öte yandan şehit evinden Bursa Valiliği kararınca basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Polis tarafından görüntü almak isteyen gazetecilerin kameraları indirtildi. Mümin Pınardağ’ın yarın Dikkaldırım Mahallesi Mihraplı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Demirtaş Kabristanı'na defnedileceği belirtildi. 

Samet Doğru-Abdullah Çibir
 

Etiketler: asker, cinnet


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