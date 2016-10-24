Manisa’da FETÖ/PDY’nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İş-Kur İl Müdürü Salim E., İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı'ndan emekli Şerafettin Y., İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsa K., A.Ç., E.S., H.Ö., H.E.Ç., İ.A., İ.A., K.M., M.F.H., M.Z.O., N.A., R.B., S.O., T.T., M.H.Z., T.Ç., N.M., M.S., L.Ö., V.G., M.G., B.P. ve B.T., sabah saatlerinde Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Aykut Yeniçağ
MANİSA