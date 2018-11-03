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Manisa'daki FETÖ soruşturması firarisi 5 kişi yakalandı

Manisa'daki FETÖ soruşturması firarisi 5 kişi yakalandı
Manisa'daki FETÖ soruşturması firarisi 5 kişi yakalandı

Manisa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari durumda olan, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşının da bulunduğu 5 kişi, İzmir, Van ve Gaziantep illerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca (FETÖ/PDY) silahlı örgütünün deşifresine yönelik sürdürülen soruşturmada, İzmir, Van ve Gaziantep illerinde yapılan çalışmada, örgütün il bayan öğrenci yapılanması eğitim danışmanı olduğu belirtilen D.E., il orta okul ve lise öğrenci yapılanması ve arama tarama sorumlusu A.E., öğrenci yapılanması ortaokul sorumlusu ve ‘ByLock' kullanıcısı M.Ç. ve ‘ByLock' kullandığı tespit edilen F.Ş. ile FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen ve Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri ile aranan eski binbaşı F.Ö. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E., A.E., M.Ç. ve F.Ö. tutuklanırken, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

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