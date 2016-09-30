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Manisa’dan gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig 6. hafta açılış maçında Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Manisadan gol sesi çıkmadı

30 Eylül 2016 22:16

Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili’nin rakip ceza yayının içinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

36. dakikada Rodallega’nın pasında topla buluşan Vaz Te’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf’un kucağında kaldı.

43. dakikada Rodallega’nın rakip ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kale direğinin hemen üstünden dışarıya çıktı.

45+3. dakikada Ömer’in sol köşeden kullandığı korner vuruşunda Gençlerbirliği savunması topu kafayla uzaklaştırmak isterken ceza sahası uzak noktasında topla buluşan Miguel Lopes’in şık kontrolünün ardından yaptığı vuruşta kaleci Hopf meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

52. dakikada Gençlerbirliği’nin kullandığı korner atışında Akhisar Belediyespor savunması içerisinde oluşan karambolde son olarak meşin yuvarlağı önünde bulan Aydın’ın şutunda kaleci Fatih son anda uzanarak topu kornere çeldi.

81. dakikada orta saha yakınlarında Aydın’ın Akhisar Belediyespor savunmasının arkasına attığı topla buluşan Vedat Muriç’in kalesini terk eden Fatih’in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak, kale direğinin yanından dışarıya gitti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx

Akhisar Belediyespor: Fatih xx, Miguel Lopes xx, Serdar Kesimal xx, Caner xx, Onur x (Julio Sami dk. 49 xx), Ömer xx, Nguemo xx, Custodio xx, Muğdat x (Özer dk. 57 x), Vaz Te x (Mervan dk. 85 ?), Rodallega x

Yedekler: Lukac, Douglao, Sissoko, Kadir

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur xx, Ahmet Çalık xx, Kulusic xx, Serdar Gürler x (Milinkovic dk. 90+2 ?), Landel x, Aydın x (İrfan Can dk. 81 xx), Selçuk xx, Khalili xx, Stancu x (Vedat Muriç dk. 74 x)

Yedekler: Nihat, Rantie, Halil İbrahim, Orhan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sarı Kartlar: Rodallega, Özer (Ahkisar Belediyespor)

Etiketler: Akhisar Belediyespor


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