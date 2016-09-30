Maçtan dakikalar
6. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili’nin rakip ceza yayının içinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
36. dakikada Rodallega’nın pasında topla buluşan Vaz Te’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf’un kucağında kaldı.
43. dakikada Rodallega’nın rakip ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kale direğinin hemen üstünden dışarıya çıktı.
45+3. dakikada Ömer’in sol köşeden kullandığı korner vuruşunda Gençlerbirliği savunması topu kafayla uzaklaştırmak isterken ceza sahası uzak noktasında topla buluşan Miguel Lopes’in şık kontrolünün ardından yaptığı vuruşta kaleci Hopf meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
52. dakikada Gençlerbirliği’nin kullandığı korner atışında Akhisar Belediyespor savunması içerisinde oluşan karambolde son olarak meşin yuvarlağı önünde bulan Aydın’ın şutunda kaleci Fatih son anda uzanarak topu kornere çeldi.
81. dakikada orta saha yakınlarında Aydın’ın Akhisar Belediyespor savunmasının arkasına attığı topla buluşan Vedat Muriç’in kalesini terk eden Fatih’in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak, kale direğinin yanından dışarıya gitti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx
Akhisar Belediyespor: Fatih xx, Miguel Lopes xx, Serdar Kesimal xx, Caner xx, Onur x (Julio Sami dk. 49 xx), Ömer xx, Nguemo xx, Custodio xx, Muğdat x (Özer dk. 57 x), Vaz Te x (Mervan dk. 85 ?), Rodallega x
Yedekler: Lukac, Douglao, Sissoko, Kadir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur xx, Ahmet Çalık xx, Kulusic xx, Serdar Gürler x (Milinkovic dk. 90+2 ?), Landel x, Aydın x (İrfan Can dk. 81 xx), Selçuk xx, Khalili xx, Stancu x (Vedat Muriç dk. 74 x)
Yedekler: Nihat, Rantie, Halil İbrahim, Orhan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı Kartlar: Rodallega, Özer (Ahkisar Belediyespor)