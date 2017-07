Manisalı Ferdi Tayfur'un hedefi 'Nusret' olmak

Yaz tatilinde kasap olan babasının yanında çalışarak harçlığını çıkaran 13 yaşındaki Ferdi Tayfur Özmen, sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'ye has et doğrama hareketlerini birebir taklit ederken, usta bir kasap olma yolunda hızla ilerliyor. Babasının Cengiz Topel Mahallesi'ndeki kasap dükkanında çalışan Ferdi Tayfur Özmen, küçük yaşına rağmen hem ismiyle hem de bıçak kullanma ustalığıyla dikkat çekiyor. Babasının hayranlığı sebebiyle ismini ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan alan genç kasabın tek hayali ise fenomen Nusret Gökçe gibi olmak. Yaz aylarında babasının yanında çalıştığını aktaran Ferdi Tayfur Özmen, “Okullar kapandığı zaman babamın iş yeri olan kasapta çalışıyorum. Babamın kasaplık mesleğini devam ettirmek için buradayım. İyi bir kasap olmak için sürekli et sıyırıyorum ve kasaplıkla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Hedefim ise geleceğin Nusret'i olmak. Onun gibi olmak için çok çalışacağım” ifadelerini kullandı.



Ferdi Tayfur’un babası Erdal Özmen ise oğlunun çok çalışkan ve zeki bir çocuk olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri Ferdi Tayfur’un hayranıyım. Eşime söyledim bir oğlum olursa adını Ferdi Tayfur koyacağım dedim. Eşim de kabul etti. Allah da bize erkek evlat nasip etti. Bende bu isteğimi gerçekleştirdim. İş yerimde yanımda iyi bir kasap olarak yetiştiriyorum onu. Oğlum iyi bir kasap olup, sosyal medya fenomeni Nusret gibi olmak istiyor, olacağına da inanıyoruz” diye konuştu.

Adem Şahin