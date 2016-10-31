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Manisalı şehide vefa

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi’nin talebiyle Saruhanlı’ya bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde mezarı bulunan Şehit Mustafa Özoğul’un şehitlik mezarı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce yapıldı.

Manisalı şehide vefa

31 Ekim 2016 11:20

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’ya bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde mezarı bulunan Şehit Mustafa Özoğul’un şehitlik mezarını yaptı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi’nden gelen talep üzerine harekete geçen ekipler şehitlik mezarı için çalışmalarına hemen başladı. Gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı Adnan Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla şehitlerimizi ve şehit ailelerini yalnız bırakmadığını dile getiren Kaya, “Cengiz Başkanımız yanımızda olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca şehidimizin mezarının etrafında da düzenleme talebinde bulunduk. Başkanımız da yine gereken neyse yapılacağını ifade etti. Kendisine bir kere daha teşekkür ederiz” dedi. 


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