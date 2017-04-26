Manisalı şehidi binler uğurladı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı, memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 5 çocuklu Gülzade-Mehmet Pirnarcı çiftinin en küçük çocuğu olan 26 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı’nın cenazesi helallik alınmak üzere Halitpaşa’daki babaevine getirildi. Şehidin yakınları tabutun başında sinir krizleri geçirip tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, şehidin ağabeyi Ahmet Pirnarcı ağlayanları uyararak ‘Ağlamak yok’ diye seslendi. Bir eli babası Mehmet Pirnacı’nın omzunda bir eli de şehit kardeşinin tabutunda olan ağabey Ahmet Pirnarcı'nın, acısına rağmen dik durmaya çalışması dikkat çekti.

Babaevinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze namazının kılınacağı Halitpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Şehidin babası Mehmet Pirnarcı, ağabeyi Ahmet Pirnarcı, ablaları Ayşe Argun, Fatma Ertürk ve Zeynep Çelikten cenaze namazında ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık memurları şehidin kız kardeşlerine sık sık müdahale etmek zorunda kaldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden bir ekip de aileye bir taraftan psikolojik destek verdi.

Cenaze namazına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Afyon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Manisa Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa Jandarma İl Komutanı Albay Özcan Kaplan, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekilleri Dr. Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Genç, şehidin aynı birlikteki takım arkadaşları ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı ikindi namazını müteakip Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları içinde Halitpaşa Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin annesi Gülzade Pirnarcı’nın 2006 yılında meme kanserinden hayatını kaybettiği, şehidin Saruhanlı merkezde 40 bin TL kredi çekerek bir ev satın aldığı ve kredi ödemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Sadık Cangel - Önder Aydın - Adem Şahin

